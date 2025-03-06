فرح الزاهد تتمنى التعاون مع شقيقتها هنا.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية فرح الزاهد عن أمنيتها في مشوارها الفني بالتعاون مع شقيقتها الممثلة هنا الزاهد بعمل فني.

وقالت فرح: "اتعرض علينا أعمال نقدمها سوا، لكن منتظرين عمل وورق مناسب يشجعنا على الخطوة، وإحنا نفسنا نشتغل سوا".

فنياً تشارك فرح في مسلسل "أهل الخطايا" الذي يعرض في رمضان المبارك، ويشارك في بطولته الممثلين جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، والعمل تأليف كل من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي.

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