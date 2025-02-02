شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة غنائية بنجوم الطرب الكبار على مسرح البالون ببصمة تامر عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طفرة غنائية شهدها مسرح البالون منذ تولى النجم تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية فى شهر سيتمبر الماضى، حيث أضاف بهجة للجمهور الذى افتقد اشتياقه لاحياء الحفلات منذ فترة طويلة، ولكن بوجود عبد المنعم أحدث طفرة كبيرة وانتعاشة غنائية وتقديم حفلات لكبار النجوم الذى يحبها الجمهور، وكانت أولى الحفلات أحياها النجم علي الحجار في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وحرص على الحضور كل من النجمة سميرة عبد العزيز وميرنا وليد والمايسترو إيمان جنيدي، وحرص الحجار على تقديم باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، ومنها زى الهوا، وعلى قد ما حبينا، وأنا كنت عيدك، وماتمنعوش الصادقين، والعروسة، والمال والبنون، وريشة، كما قدم أغانى ميدلى انتصارات أكتوبر، ورفع علم مصر .



تامر عبد المنعم وعلي الحجار

وقدم خلال شهر نوفمبر على خشبة مسرح البالون حفل للنجم إيهاب توفيق، ثم الإحتفال برأس السنة الميلادية والذي أحياه النجم مصطفى قمر، وآخر تلك الحفلات للنجم حكيم أحياها يوم الخميس الماضى، ورفعت كل الحفلات شعار كامل العدد .



تامر عبد المنعم ومصطفى قمر



تامر عبد المنعم وايهاب توفيق

وأحيا الخميس الماضى النجم حكيم حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح البالون، وقدم باقة كبيرة من أغانيه التى تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والرقص، ومنها السلام عليكم وع الواحدة وهبوسه، ورفع الحفل شعاركامل العدد، وحرص على التواجد النجم تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.



تامر وحكيم

وأقيمت احتفالية شهر يناير الماضى في إطار توجيهات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وأقيمت الاحتفالية على فصلين حيث قدمت في الفصل الأول فرقتي رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية مجموعة من الفقرات خلال فاعليات الإحتفالية وهي من إخراج تامر عبد المنعم.

وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية فقرات المراكبي، وإسكندراني "صولو" هبة محمد، ميلدا "صولو" نورهان، الحجالة "صولو" دعاء سلام.. كبير مدربين محمد قذافي، مدربين أحمد فاروق، محمد زينهم، دعاء سلام، مها توفيق، منى فاروق.

وقدمت الفرقة القومية فقرات غوازي، دبكة المجوز، الحصان "صولو" أسماء عمرو، العصاية .. مدربين محمد سلام، رحمة عمرو.