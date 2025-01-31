شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد منصور: فيلم "رامبو" لا يدعي المثالية والان مع تفاصيل الخبر

كشف المخرج خالد منصور عن حقيقة الخطأ في أسماء الله الحسنى الذي ورد في فيلمه الأخير " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، وذلك خلال ندوة تكريم صناع الفيلم بتلفزيون الخليج 365، حيث قال: كلمة المعز مكتوبة بال"ز" لأننا لو ركزنا في الكلمة التي تلتها وهي المذل سنعرف الفرق بين حرفي ال" ز" و "ذ"، بس غالبا الخطاط كتبه بشكل غير معتاد جعلتها أشبه بال "ذ" وعندما عرضها علي مهندس الديكور قررت أن أتركها كما هي لأن ذلك خطأ وارد من خطاط حقيقي، وهذه رسالة الفيلم الذي لم يدعي المثالية، وأن هناك أخطاء طيلة الوقت.

وتدور أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إخراج المخرج خالد منصور، وبطولة عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء، والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني والمنتج محمد حفظي.

وكان فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو شارك خلال الفترة الماضية ما بين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا، حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى، والمسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم، المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية.