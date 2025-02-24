شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تتألق بحفل أم كلثوم بالمتحف الكبير وتختتمه بأغنية ألف ليلة وليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، الجزء الثاني من حفل إحياء ذكرى مرور 50 سنة على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بالمتحف المصري الكبير، بقيادة المايسترو محمد الموجي، والذي أحيته كل من النجمة ريهام عبد الحكيم، والنجمة مي فاروق، حيث قدما عدد من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين.

وعبرت النجمة مي فاروق عن سعادتها بالمشاركة في الحفل لتكريم كوكب الشرق، مع صديقتها وزميلتها النجمة ريهام عبد الحكيم، وشكرت الحضور علي تواجدهم في الحفل.

وقدمت النجمة مي فاروق في البداية أغنية يا مسهرني، ومن ثم قدمت أغنيات ليلي ونهاري، وسيرة الحب، اسأل روحك، ومصر تتحدث عن نفسها، واختتمت الحفل بـ أغنية ألف ليلة وليلة.

‏‎ويأتي هذا الحفل في إطار الاحتفاء برموز القوي الناعمة المصرية، وعلى رأسهم سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" لتقديم أرقى أنواع الفنون التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب، وذلك من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز صورة مصر الإيجابية أمام العالم.

‏‎وسبق أن أقيمت احتفالية "100 سنة أم كلثوم" بالمتحف الكبير للاحتفاء بمرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ولاقى الحفل نجاحاً باهراً وسط حضور جماهيري واسع، وأقيم الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة المصربة وبرعاية كبرى الشركات المصرية الداعمة للفن الراقى ومبادرة إحياء التراث الثقافى والفنى المصرى.



حفل مي فاروق بالمتحف الكبير



المطربة مي فاروق



مى فاروق تتالق فى حفل 50 سنة ام كلثوم