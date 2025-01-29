المنتج مروان حداد التقى وزير الإعلام وقدّم هديّة لتلفزيون لبنان

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مكتبه بالوزارة، مؤسس شركة “مروى غروب” المنتج مروان حداد، في حضور الإعلامي روبير فرنجية.

وأشار حداد الى ان “اللقاء تطرق الى عدة مواضيع، من ضمنها الدراما اللبنانية التي تحتاج الى دعم الدولة والمنتجين والممثلين”.

وأثنى حداد على “الجهود التي بذلها المكاري خلال فترة توليه حقيبته الوزارية”، آملا أن يكون “وزير الإعلام المقبل من قماشة الوزير الحالي الذي أثبت أن الدولة هي مصلحته العليا، وأنه لم ينحز لأي طرف ولم يؤيد أحدا على الآخر، بل كانت الحقيقة همه الأوحد”.

من جهته، أثنى وزير الاعلام على انتاجات شركة “مروى جروب” وإصرار حداد على انتاج الأعمال اللبنانية، منوها بالكثير من تلك الأعمال.

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كما شكره على الهدية التي قدّمها الى “تلفزيون لبنان” والمتمثلة بعرض مسلسل “١٠ عبيد زغار” في رمضان المقبل، بعد أن قدّم في الماضي للتلفزيون مسلسل “أحمد وكريستينا”.