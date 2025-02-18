خاصّ- مسلسل “بهو السّتّ لميا” لمروى غروب خارج السّباق الرّمضاني لهذا السّبب

في خطوة غير سارّة لجمهور الدّراما اللبنانيّة، علم موقع “الخليج 365” أنّ المسلسل اللبنانيّ “بهو السّتّ لميا” خرج من السّباق الرّمضانيّ ٢٠٢٥ بسبب عدم الانتهاء من تصوير العمل كي يصبح جاهزًا للمنافسة في الشّهر الفضيل.

وكانت شركة مروى غروب، لصاحبها المنتج مروان حدّاد، قد شوّقت الجمهور حول العمل بعدما كشفت عن البرومو التّرويجيّ الأوّل له وهو من إخراج مكرم الرّيّس ومن كتابة داليا الحدّاد ويضمّ نخبة من الممثّلين اللبنانيّين أبرزهم رولا شاميّة، نعيم حلاوي، جو صادر، نور غندور، بالاشتراك مع حسين مقدّم، ريمون صليبا، أريج الحاج، مصطفى السّقّا، روزي الخولي، رانيا مروّة، إضافة إلى الإعلاميّين ريتا خوري وشربل بو أنطون.

تجسّد الفنّانة رولا شاميّة شخصيّة السّتّ لميا التي تمتلك بهو يجتمع فيه عدد كبير من الشّخصيّات التي تمتلك كل واحدة منها قصّة و”خبريّة” سيكتشفها الجمهور تباعًا في سياق أحداث العمل المشوّق.

كما ظهر نعيم حلاوي بشخصيّة “أبو شادي” الذي يعمل في البهو وقد عرّفت عنه “السّت لميا” بأنّه من غير كوكب.

المسلسل يتمّ تصويره في لبنان وهو مؤلّف من ثلاثين حلقة وهو عمل لبنانيّ بحت تدور أحداثه في إطار من الرّومنسيّة الكوميديّة.

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لا شكّ في أنّ عودة الإنتاج اللبنانيّ من خلال مسلسل “بهو السّتّ لميا” ما هو إلّا بارقة أمل للدّراما اللبنانيّة وذلك بعد مطالبات حثيثة من جميع الممثّلين اللبنانيّين للمنتجين اللبنانيّين بأن يولوا الإنتاج الدّراميّ اللبنانيّ اهتمامًا أكثر بعدما غزت الشّاشات اللبنانيّة المسلسلات التّركية أو المعرّبة.