بالصّور- يسرا، حسن الرداد، إيمي سمير غانم وغيرهم يواسون المنتجَين محمّد وأحمد السّبكي بوفاة شقيقهما

تقبّل المنتجان المصريّان، محمّد وأحمد السّبكي العزاء بشقيقهما، سيد السّبكي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الفائت.

شهدت مراسم العزاء حضور عدد كبير من الفنّانين والمشاهير ولاعبي كرة القدم المصريّين، أبرزهم: يسرا، أحمد السّقّا، النّقيب أشرف زكي، محمّد محمود عبد العزيز، كريم عفيفي، منير مكرم، المنتج هشام عبد الخالق، سيد رجب، عمرو يوسف، يسرا اللوزي، علاء مرسي، عمر السّعيد، الإعلامي أحمد شوبير، طاهر أبو زيد، مصطفى عبده، مصطفى يونس، شريف عبد المنعم، باسم سمرة، بيومي فؤاد، إسماعيل فرغلي، حسن الرّدّاد وزوجته إيمي سمير غانم، محمّد أبو داوود، محمّد لطفي، سليمان عيد، أحمد صيام، حسن شتا وغيرهم.

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نذكر أن شركة السّبكي للإنتاج الفنّيّ تشارك هذا العام في السّباق الرّمضاني من خلال عدة أعمال مميّزة منها”مسلسل “عايشة الدّور” ، بطولة الممثّلة دنيا سمير غانم و”عقبال عندكوا” بطولة الممثّل حسن الردّاد وزوجته إيمي سمير غانم.