سيلينا جوميز تنهار باكية وتتأسف فى فيديو.. اعرف القصة

القاهرة - سامية سيد - انهارت المغنية العالمية سيلينا جوميز فى البكاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وعبرت الممثلة والمغنية عن مشاعرها فى مقطع فيديو على Instagram Stories، والذى تم حذفه بعد فترة قصيرة.

فى المقطع ظهرت سيلينا مرتدية زيًا أسود، وكانت في المنزل أثناء تسجيل الرسالة.



سيلينا جوميز

وقالت جوميز فى الفيديو باكية: "أردت فقط أن أقول إنني آسفة للغاية، كل أفراد عائلتي يتعرضون للهجوم، ولا أفهم لماذا، أنا آسفة للغاية، أتمنى لو كان بإمكاني فعل شيء ولكنني لا أستطيع، لا أعرف ماذا أفعل، سأحاول كل شيء، أعدكم".

إلى جانب رسالتها أضافت جوميز نص "أنا آسفة" وعلمًا مكسيكيًا إلى مقطع الفيديو الخاص بها.

بينما تم حذف الفيديو بعد فترة وجيزة، شاركته صفحة معجبين على X (تويتر سابقًا).

وفى نفس السياق أكدت النجمة الشابة سيلينا جوميز لجمهورها أنه على الرغم من مسيرتها المهنية المزدهرة هذه الفترة في التمثيل إلا أن تواجودها الغنائى لن يختفى.

ووفقا لموقع The Hollywood Reporter، تطرقت جوميز التي تركز حاليًا على التمثيل من خلال أعمال مثل Emilia Perez وOnly Murders In The Building، إلى مسيرتها الموسيقية.