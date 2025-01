‎ماري جي بلايج تحكي كواليس تسريب قائمة أغاني جولتها القادمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 11:53 مساءً - ملكة الهيب الهوب العالمية ماري جي بلايج، تستعد لجولة غنائية عالمية، ستشرع بها قريبًا، تضم 36 مدينة هذا العام، حيث ستبدأ في جرينسبورو بولاية نورث كارولينا في 30 يناير، وتنتهي في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في 17 أبريل، ولكن حدث ما لم تتوقعه قبيل بدء الجولة بأيام قليلة، ما عكر صفوها، وجعلها تستغني عن شخص من فريقها.

ماري بلايج غاضبة بسبب تسريب أغانيها

في مقابلة للترويج لفيلمها القادم Mary J. Blige’s Family Affair، كشفت ماري جي بلايج، الحائزة على جائزة غرامي، والبالغة من العمر 54 عامًا، لمجلة PEOPLE أنها اضطرت لطرد شخص ما من فريقها بعد تسريب جزء من قائمة الأغاني الخاصة بجولتها الغنائية القادمة For My Fans Tour على الإنترنت الأسبوع الماضي.

لقد عملت بلايج بجد، على مدار أسابيع طويلة في إعداد قائمة أغانٍ جديدة من أجل هذه الجولة، وكذلك لوضع التفاصيل النهائية للعرض، كما تعتبر المغنية المشهورة قائمة الأغاني التي أعدتها هي العنصر الأكثر قدسية في الجولة، وجاء شخص بكل سهولة ضرب بأحلامها عرض الحائط و خيّب آمالها كما وصفت في المقابلة.

وقالت: "لقد عملنا بجدية شديدة لفترة طويلة وقائمة الأغاني هذه كانت أكثر شيء خاص، وللأسف قام واحد من الفريق بهدم أحلامنا والمخاطرة بحياته بالكامل فقط للحصول على بضعة إعجابات".

ولكن لحسن الحظ، كان التسريب جزئيًا فقط، وطمأنت بلايج جمهورها: "تم تسريب القليل فقط، وهذا ليس حتى النصف. وما زال يوجد الكثير في القائمة".

بالنسبة للجولة، تستعين بلايج بمجموعة من مغني الـ R&B للانضمام إليها؛ ماريو، المعروف بأغنيته المنفردة "Let Me Love You" التي تصدرت قوائم الأغاني، وزميل بلايج منذ فترة طويلة وصاحب الأغاني الناجحة ني يو.

فصل جديد تتطلع إليه المغنية ماري جي بلايج وهو "الهدوء"

كشفت أيقونة الـ"آر أند بي" ماري جي بلايج، والتي لها باع بمجال صناعة الموسيقى، في مقابلة جديدة لموقع "Extra"، أنها تتطلع إلى الاعتزال من صناعة الموسيقى خلال "خمس أو ست سنوات".

وقالت بلايج، التي لعبت أيضاً أدواراً في أفلام The Umbrella Academy وScream: Resurrection: "في الوقت الحالي، سأهتم بدعم مسيرتي بالمزيد من التمثيل في أعمال فنية وسأتقاعد بعد ما يقرب من خمس أو ست سنوات، وفي الوقت الحالي سأظل أفعل ما أفعله، ولكن ليس بالقدر الذي كنت أفعله من قبل؛ لأنني لست مضطرة إلى القيام بذلك الآن مثل ما قبل".

وعن الموسيقى التي تقوم بتأليفها حالياً، قالت بلايج: "أغني عن الحياة، والحب، وأن يكون الإنسان مستقراً ومتفهماً، حتى يمكنه الحصول على أشياء مثل الحب، وحتى يحظى بحياة جيدة". وتابعت: "الحب الحقيقي قد وجدته بالفعل، وهو الحب الذي أكنّه لنفسي".

وفي حين أن المغنية تتطلع إلى إنهاء مسيرتها الموسيقية الناجحة، والتي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، إلا أن إنجازاتها لا تزال مستمرة، والدليل على ذلك انضمام اسمها إلى صالة مشاهير الروك آند رول لعام 2024، والتي تهدف لتسجيل تاريخ الأكتر شهرة، والأكثر تأثيراً من الموسيقيين، والفرق الموسيقية، والمُنتجين، وغيرهم الذين تركوا تأثيراً كبيراً في صناعة الموسيقى.



