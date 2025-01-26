تركي آل الشيخ يمازح عمرو دياب.. والأخير يرد عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 07:20 مساءً - مازح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، النجم عمرو دياب، وذلك على هامش كواليس حفل الموسيقار العالمي هانز زيمر، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، وشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا.
وعلّق المستشار على الصورة قائلًا: "مع الفنان الشاب عمرو دياب الوجه الجديد في عالم الأغنية العربية الذي أتنبأ له بمستقبل باهر خلال الـ 30 سنة القادمة، ومع مجموعة من الأصدقاء الذين سعدت برؤيتهم اليوم".
ليرد عليه الفنان عمرو دياب من خلال التعليقات قائلًا: "متعودين منك دعم المواهب الشابة، وفي انتظار دعمك للـ 30سنة القادمة، شكراً يا أبو ناصر على حسن الضيافة".
يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ احتفل بنجاح حفل الموسيقار هانز زيمر، والذي أُقيم أول أمس الجمعة بالرياض، وحرص على إهدائه تمثالًا على هيئة صقر من الذهب الخالص؛ تكريمًا له ولمسيرته الموسيقية، واحتفالًا بحفله الأول في الشرق الأوسط، كما كشف عن تعاون ضخم مع الموسيقار العالمي وعدد من المشاريع الموسيقية خلال الفترة المقبلة.
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وتهدف الشراكة إلى إحداث ثورة في قطاع الضيافة؛ عبر سلسلة فنادق وشقق فندقية فاخرة تتميز بمزج التصاميم الهندسية الملهمة مع الموسيقى والرفاهية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
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تركي آل الشيخ يمازح عمرو ديابنشر المستشار تركي آل الشيخ، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جمعته مع الفنان عمرو دياب وعدد من النجوم، وذلك من كواليس حفل الموسيقار العالمي هانز زيمر.
وعلّق المستشار على الصورة قائلًا: "مع الفنان الشاب عمرو دياب الوجه الجديد في عالم الأغنية العربية الذي أتنبأ له بمستقبل باهر خلال الـ 30 سنة القادمة، ومع مجموعة من الأصدقاء الذين سعدت برؤيتهم اليوم".
ليرد عليه الفنان عمرو دياب من خلال التعليقات قائلًا: "متعودين منك دعم المواهب الشابة، وفي انتظار دعمك للـ 30سنة القادمة، شكراً يا أبو ناصر على حسن الضيافة".
يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ احتفل بنجاح حفل الموسيقار هانز زيمر، والذي أُقيم أول أمس الجمعة بالرياض، وحرص على إهدائه تمثالًا على هيئة صقر من الذهب الخالص؛ تكريمًا له ولمسيرته الموسيقية، واحتفالًا بحفله الأول في الشرق الأوسط، كما كشف عن تعاون ضخم مع الموسيقار العالمي وعدد من المشاريع الموسيقية خلال الفترة المقبلة.
يمكنكم متابعة أحمد سعد وصناع ألبومه يردون على اتهامهم بسرقة لحن أغنية نور العين لعمرو دياب
عمرو دياب يطلق سلسلة فنادقفي سياق آخر، أطلق النجم عمرو دياب أول سلسلة فنادق، تجمع بين إمكانات الذكاء الاصطناعي والموسيقى في الوطن العربي بأكمله، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري والرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتهدف الشراكة إلى إحداث ثورة في قطاع الضيافة؛ عبر سلسلة فنادق وشقق فندقية فاخرة تتميز بمزج التصاميم الهندسية الملهمة مع الموسيقى والرفاهية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».