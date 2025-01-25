تعرفوا إلى أبرز المخرجين العالميين المتنافسين في الأوسكار 2025

شون بيكر Sean Baker

برادي كوربيت Brady Corbet

جيمس مانغولد James Mangold

جاك أوديار Jacques Audiard

كورالي فارغات Coralie Fargeat

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2025 11:55 مساءً - ينتظر عُشاق السينما وكل عام حفل توزيعالذي يكون بمنزلة تكريم لكل العناصر الفنية المُساهمة في صناعة الأفلام السينمائية على مدار عام كامل.ويشهد حفل توزيعهذا العام منافسة شديدة بين عدد كبير من النجوم، وأيضاً صُناع الأفلام ما بين الإخراج والتصوير وكتابة السيناريو والعديد من العناصر السينمائية، ونستعرض لكم في هذا التقرير المُخرجين العالميين المُتنافسين على جائزة أفضل مخرج بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2025.يتنافس على جائزة أفضل مُخرج بالأوسكار 2025 المُخرج الأمريكي شون بيكر -Sean Baker عن فيلم "Anora" الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدراما، وشارك في بطولة الفيلم كل من مايكي ماديسون، يورا بوريسوف، كارين كاراجوليان، فاشي توفماسيان، ألكيسي سيريبرياكوف.وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تُدعى "أنورا" من بروكلين وتتزوج من ابن ملياردير روسي، حتى تتعرض علاقة زواجها للتهديد حينما يسافر والدا زوجها إلى نيويورك لفسخ الزواج.كما يتنافس أيضاً على جائزة أفضل مخرج بالأوسكار 2025 المخرج الأمريكيBrady Corbet عن فيلم "THE BRUTALIST" الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما التاريخية، وشارك في كتابته المخرج برادي كوربيت مع مونا فاستفولد، وجاء الفيلم من بطولة: أدريان برودي، فيليسيتي جونز، جاي بيرس، جو ألوين، رافي كاسيدي، ستيسي مارتن، إيما ليريد، أليساندرو نيفولا.كما يُنافس أيضاً على جائزة أفضل مخرج بأوسكار 2025 المخرج الأمريكيJames Mangold عن فيلم "A COMPLETE UNKNOWN" الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان بوب ديلان من خلال عرض حياته ونجاحه المبكر في الموسيقى الشعبية حتى الجدل الهائل حول استخدامه للآلات الكهربائية في مهرجان نيوبورت الشعبي عام 1965.ويجسد خلال أحداث الفيلم شخصية الموسيقي بوب ديلان الفنان تيموثي شالاميت أمام كل من: إدوارد نورتون، إيل فانينج، مونيكا باربارو، بويد هولبروك.كما يأتي أيضاً من ضمن المُتنافسين على جائزة أفضل مخرج، المخرج الفرنسيJacques Audiard عن الفيلم الفرنسي "EMILIA PÉREZ" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي موسيقي ومستوحى من نص أوبرا أوديار، ويُشارك ببطولة الفيلم: سيلينا غوميز، أدريانا باز، مارك إيفانير، إدغار راميريز.يمكنك قراءة.. حفلا توزيع جوائز غولدن غلوب والأوسكار.. تشابه واختلافات تميز الحفلينويأتي آخر المُتنافسين على جائزة أفضل مُخرج بحفل توزيع جوائز أوسكار 2025 المخرجة الفرنسيةCoralie Fargeat عن فيلم "The Substance" الذي تدور أحداثه حول شخصية مشهورة تتلاشى شهرتها تُدعى "إليزابيث سباركل" التي تُجسد شخصيتها الممثلة الأمريكية ديمي مور، وبعد طردها من عملها من قِبَل منتجها بسبب تقدم عمرها تُقرر استخدام عقار من السوق السوداء يخلق نسخة أصغر سناً منها التي تُجسد شخصيتها الممثلة الأمريكية مارجريت كواللي، وتواجه بطلة الفيلم آثاراً جانبية غير متوقعة لهذا العقار.يُذكر أنه خلال الأيام الماضية تم الإعلان عن الترشيحات النهائية لجوائز الأوسكار الـ97، والمتنافسين على التمثال الذهبي بعد تأخير لمدة ستة أيام بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس، وقدمت راشيل سينوت وبوين يانغ الاختيارات عبر البث المباشر على موقع الأكاديمية وصفحات التواصل الاجتماعي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».