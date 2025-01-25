فيكتوريا بيكهام تواجه مسارًا تصادميًّا مع هؤلاء بسبب عيد ميلاد ديفيد 

تستعدّ فيكتوريا بيكهام لتنظيم حفل فخم بمناسبة عيد ميلاد زوجها ديفيد بيكهام الخمسين، وقد وضعها هذا الحفل في مسار تصادمي مع مجموعة من أصدقائها من عدّة عقود مضت. وقد بدأ التّحضير للاحتفالات في إحداث صداع كبير لفيكتوريا بالفعل.

في هذا السّياق، إنّ زميلات فيكتوريا في فرقة Spice Girls هنّ من يسبّبن لها القلق بشأن الاحتفالات التي تخطّط لها لزوجها في شهر أيار/مايو القادم.

في حين حضرت زميلات فيكتوريا الأربع في الفرقة، إيما بونتون (ثمانية وأربعون عامًا)، وميل براون (تسعة وأربعون عامًا)، وميل تشيشولم (واحد وخمسون عامًا)، وجيري هورنر (اثنان وخمسون عامًا)، الحفلة بمناسبة عيد ميلاد فيكتوريا الخمسين في أبريل ٢٠٢٤، إلّا أنّها تشعر الآن بالقلق بشأن الاختلافات بين ميل براون وجيري هورنر.

بعد ذلك، ورد أنّ ميل براون وصفت زميلاتها بكلمات بذيئة بعد أن زعمت أنّهنّ طردنها من الدّردشة الجماعيّة بسبب اقتراحها القيام بجولة.

وقال مصدر لموقع رادار أون لاين: “فيكتوريا بدأت بالفعل في التّخطيط لحفل عيد ميلاد ديفيد؛ فهي مصمّمة على أن تجعله كبيرًا مثل الحفلة التي أقامتها لها”.

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“تتخيل رحلة عائليّة، تليها رحلة رومنسيّة لهما فقط، ثم احتفال ضخم مع كلّ أصدقائهما. ومن المتوقّع أن يكون هناك قائمة ضيوف من الدّرجة الأولى، لكنّها في حيرة بشأن أيَّة من فتيات سبايس غيرلز سيحضرن الحفلة. وأضاف المصدر “أنّه سيكون هناك دعوة”.

فهل ستنجح فيكتوريا بيكهام في إزالة كلّ العقبات وجمع كلّ زميلاتها في سبايس غيلرز في حفل عيد ميلاد ديفيد بيكهام؟