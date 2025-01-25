فيلم “الهوى سلطان” ينطلق رقميًّا بعد نجاح كبير في شبّاك التّذاكر

إنطلق عرض الفيلم المصريّ، “الهوى سُلطان”، بطولة الممثّلة المصريّة منّة شلبي ومواطنها الممثّل أحمد داوود، رقميًّا، على منصّة “يونغو بلاي”، بعد عرضه لمدّة أحد عشر أسبوعًا في دور السّينما.

على صعيد الأرقام، حقّق الفيلم إيرادات ضخمة، تخطّت حاجز الإثنين والثّمانين مليون جنيه، في شبّاك التّذاكر المصريّة، كما لاقى نجاحًا جماهيريًّ كبيرًا نظراً لأحداثه الرّومنسيّة المشوّقة.

نذكر أنّ موقع “الخليج 365”، كان قد حضر العرض الخاصّ لفيلم “الهوى سلطان”، في الأسبوع الأوّل من شهر تشرين الثّاني نوفمبر الفائت، إذ تمنّت منّة شلبي، في لقاء خاصّ مع “الخليج 365”، أنّ مخاطرة العمل مع المخرجة هبة يسري، في أوّل تجاربها السّينمائيّة، أمر طبيعيّ لأن كلّ مخرج لديه تجربة يقوم بها لأوّل مرّة.

نذكر أنّ فيلم “الهوى سلطان”، فيلم اجتماعيّ يجسّد قصّة حبّ رومنسيّة، من بطولة منّة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشّماشرجي، سوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشّرف خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من تأليف وإخراج هبة يسري وإنتاج شركة “سي سينما برودكشن” هاني نجيب وأحمد فهمي

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نشير أنّ منّة شلبي تستعدّ للمشاركة في بطولة الجزء الثّاني من فيلم “السّلم والثّعبان”، مع مواطنها الممثّل عمرو سعد، كما كشف حصريًّا لموقعنا، المخرج المصريّ طارق العريان.

أمّا أحمد داوود، فهو يشارك في السّباق الرمضانيّ ٢٠٢٥، من خلال مسلسل “الشّرنقة”، الذي سيُعرض على إحدى المنصّات الرّقميّة.