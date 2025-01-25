هيفاء وهبي ونور عريضة معاً: “مشروع غامض وهام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر هاشتاغ HaifaXNour شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن أطلت النجمة هيفاء وهبي والفاشينستا نور عريضة بصور جمعتهما معاً، لتعلنا عن حدث مرتقب بينهما يوم الإثنين المقبل الساعة 6 مساءً بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

ولم تكشف وهبي وعريضة المزيد من التفاصيل عن المشروع المنتظر رغم التساؤلات والتكهنات العارمة على الـ”سوشيال ميديا”، ولكن مصادر إعلامية أكدت أن اجتماع اللبنانيتين سيكون من أجل قضية هامة جداً.

وألمحت تقارير إلى أنهما في صدد إطلاق حملة من خلال مشروع متكامل يكافح الآفات الاجتماعية السيئة المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل التنمر.

ودعت وهبي وعريضة متابعيهما إلى ضبط ساعاتهم على توقيت إطلاق المشروع.

وعلى الصعيد الفني، تعود هيفاء إلى الدراما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها مسلسل “أسود فاتح”، إذ تجهز مشروعاً درامياً مع المخرج الأردني ليث الربايعة، يحمل اسم “المشتبه الرابع”، بالإضافة إلى عودتها إلى الشاشة الذهبية، عبر تحضيرها للظهور في بطولة فيلمين سينمائيين جديدين خلال الفترة المقبلة، هما: “أولاد المحظوظة” و”أرض جهنم”.