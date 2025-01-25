صورة ميلانيا تكلف كيم كارداشيان 150 ألف متابع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خسرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان 150 ألف متابع على حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، بسبب نشرها صورة ميلانيا ترامب في يوم تنصيب زوجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكّدت وكالة Socially Powerful أن الشهيرة الأميركية فقدت 144.963 معجباً منذ يوم الإثنين الماضي، بعد نشر صورة ميلانيا في خاصية القصص المصورة (ستوري)، رغم أنها شاركتها من دون أي تعليق، كما فقدت كارداشيان 9553 متابعاً على منصة “إكس” للسبب عينه في المدة ذاتها.

وعلى الرغم من الاعتقاد بأن كارداشيان تدعم الديمقراطيين، إلا أنها استخدمت صداقتها التي استمرت لسنوات مع إيفانكا ترامب للضغط على والدها لتخفيف عقوبة السجن مدى الحياة على أليس ماري جونسون التي أدينت بارتكاب جريمة مخدرات غير عنيفة.

وواصلت كارداشيان مناصرتها من خلال المشاركة في مناقشات البيت الأبيض بشأن العفو وإصلاح السجون، مما عزز علاقاتها المهنية مع إدارة ترامب الأولى.

وفي نيسان (أبريل) عام 2020، صرحت كارداشيان بأنها لن تؤيد علناً أي مرشح رئاسي، وركزت بدلاً من ذلك على جهودها في إصلاح العدالة الجنائية.