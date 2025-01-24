سحب فيلم ليلى علوي من السينما بسبب ضعف الإيرادات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت دور السينما سحب فيلم “المستريحة” لليلى علوي من العرض بسبب إيراداته الضعيفة، ما دفع القائمين على عرضه الى رفعه من شباك التذاكر، رغم الأسابيع القليلة للعرض.

الفيلم شهد تراجعاً ملحوظاً في إقبال الجمهور عليه، حيث سجل إيرادات متدنية، ما جعله يحتل المركز الأخير في ترتيب شباك التذاكر قبل رفعه من دور السينما، إذ بلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل ثلاثة أسابيع نحو 1.3 مليون جنيه، وهي إيرادات لا تتماشى مع التوقعات.

فيلم “المستريحة” يشارك في بطولته الفنانون: ليلى علوي وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل ومحمد رضوان ومصطفى غريب ومحمود الليثي وعمرو وهبة ونور قدري، وهو من تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه حول المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) التي تعود بعد عشرين عاماً من الهرب إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها كانت قد دفنتها في مقبرة، فتكتشف أن الجثث نُقلت من هذه المقبرة؛ لذا تقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.