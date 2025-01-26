شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الباحة» ترتفع إلى 8.37 مليون ريال في العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الباحة للاستثمار والتنمية في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، بنسبة 69.5% إلى 8.375 مليون ريال، مقارنة بـ4.941 مليون ريال في العام 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافى الربح إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 13 % خلال هذا العام بسبب ارتفاع نسبة التشغيل في المجمعات التجارية للشركة خلال عام 2024 م.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف مخصص الزكاة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضى بنسبة 98 %، إذ بلغت الزكاة خلال العام 2024 مبلغ 93.488 ريال مقارنة بالعام الماضي بمبلغ (2023: 5,18,977 ريال) لعدة أسباب.
وشملت الأسباب: الاستحواذ على حصص الأقلية في شركة المراكز الراقية في الربع الرابع من 2024، وانخفاض بند المخصصات في الشركة.
وتضمنت الأسباب: انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 39 %، وعدم تسجيل مخصص انخفاض فى قيمة الأرصدة المدينة الأخرى مع نفس الفترة من العام السابق التي تم تسجيل مبلغ 1,500,000 مصروفات اكتتاب.
ومن ضمن الأسباب: رد انخفاض في العقارات الاستثمارية خلال العام الحالي بمبلغ 1,185,668 (2023: 4,679,505 ريال.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع بند المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 4,130,027 ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافى الربح إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 13 % خلال هذا العام بسبب ارتفاع نسبة التشغيل في المجمعات التجارية للشركة خلال عام 2024 م.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف مخصص الزكاة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضى بنسبة 98 %، إذ بلغت الزكاة خلال العام 2024 مبلغ 93.488 ريال مقارنة بالعام الماضي بمبلغ (2023: 5,18,977 ريال) لعدة أسباب.
وشملت الأسباب: الاستحواذ على حصص الأقلية في شركة المراكز الراقية في الربع الرابع من 2024، وانخفاض بند المخصصات في الشركة.
وتضمنت الأسباب: انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 39 %، وعدم تسجيل مخصص انخفاض فى قيمة الأرصدة المدينة الأخرى مع نفس الفترة من العام السابق التي تم تسجيل مبلغ 1,500,000 مصروفات اكتتاب.
ومن ضمن الأسباب: رد انخفاض في العقارات الاستثمارية خلال العام الحالي بمبلغ 1,185,668 (2023: 4,679,505 ريال.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع بند المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 4,130,027 ريال.