شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة في حب أم كلثوم لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما تهدف وزارة الثقافة لتشجيع المتميزين ضمن خططها، وهو ما جعل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تنظم حفلاً بعنوان "ليلة موسيقية غنائية في حب أم كلثوم" لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر فصل الرق بمصاحبة التخت العربى بقيادة الفنان إيهاب عباس وذلك فى الثامنة مساء الأحد 26 يناير بمعهد الموسيقى العربية.

هذا على أن يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الخالدة لكوكب الشرق منها "لسه فاكر، رق الحبيب، فكروني، هذه ليلتى.. أداء حبيبة الشريف، لما حازم، نهى المصرى وإيمان منصور.

كما يضم التخت العربى العازفين وليد حسن (قانون)، وليد سلامة (عود)، ممدوح سرور (ناي)، أحمد عبد العزيز (تشيللو)، نصر الدين (كمان)، أحمد عويس (كونترباص) والواعدون عبد الرحمن حديدة، مصطفى ظاظا، محمد سعيد، محمد يوسف، مريم أشرف، ممدوح الزينى، عادل لطفي وعبد الرحمن الفيل.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.