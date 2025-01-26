شكرا لقرائتكم خبر عن WATCH IT تروج لمسلسل "فهد البطل" وتنشر بوستر للفنانة ميرنا نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة WATCH IT لمسلسل "فهد البطل" حيث نشرت بوستر للفنانة ميرنا نور الدين، والذى يعرض خلال موسم رمضان المقبل.



ميرنا نور الدين

وتخوض ميرنا نور الدين، دراما رمضان المقبل 2025 خلال مسلسل فهد البطل مع أحمد العوضى، حيث تجسد خلال أحداثه شخصية فتاة شعبية تعمل سائقة على "تروسيكل"، لتعيد ميرنا الأذهان إلى مسلسل فوق السحاب الذي قدمته مع النجم هاني سلامة عام 2018 وجسدت خلال شخصية فتاة شعبية تدعى سمكة تعمل سائقة ميكروباص.

وتعود ميرنا نور الدين إلى تجسيد الشخصيات الشعبية مرة أخرى، بعدما حققت بدور "سمكة" في مسلسل "فوق السحاب" نجاحاً لافتاً حيث كان هذا الدور نقلة كبيرة بالنسبة لها على كافة المستويات بعدما تمردت بهذه الشخصية على أدوار الفتاة الرقيقة التي جسدتها في بداياتها الفنية، وفتحت لنفسها مساحة أكبر من الأدوار، وذلك جعلها تظهر بدور شعبي كذلك خلال مسلسل "هوجان" مع محمد إمام ولاقى إشادات كبيرة أيضًا.

وانتهت الفنانة ميرنا نور الدين من تصوير عدد من مشاهد مسلسل فهد البطل من بطولة الفنان أحمد العوضى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجى .

يشار إلى أن مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، مجدى بدر، وآخرون