شكرا لقرائتكم خبر عن «الجادة الأولى» توقع عقدين بقيمة 183 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري، الخميس الماضي، اتفاقية وساطة عقارية مع شركة صرح اللؤلؤة العقاري.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ57 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 يوما.
وأضافت أن العقد يتضمن: استحقاق أتعاب الوساطة عند توقيع العقد والإفراغ.
وتوقعت تحقيق عوائد مالية إيجابية للشركة، في العام 2025، مشيرة إلى أن الهدف من الصفقة تعزيز نشاط الوساطة العقارية للشركة.
ووقع شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري عقد بيع أرض ومبنى تجارى مكتبي مع صندوق لابيرل العقاري.
وأضافت أن العقد يتضمن: بيع عقار عبارة عن برج مكتبي من ستة طوابق ومحلات تجارية من مطاعم ومقاهي متنوعة بمساحة 2,743 متر مربع في حي الشاطئ بمدينة جدة، وبيع أرض مملوكة لشركة الجادة الأولى للتطوير العقاري، بمساحة 2,747 متر مربع في حي الشاطئ بمدينة جدة.
وأوضحت أن قيمة العقد تقدر بـ 125.964 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 يوما.
وأفادت أن العقد يشمل: سداد القيمة عن طريق إصدار وحدات استثمارية في الصندوق تعادل القيمة المتفق عليها بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وتوقعت تحقيق ربح رأسمالي بحوالي 19.5 مليون ريال والذي سيظهر أثره في عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ57 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 يوما.
وأضافت أن العقد يتضمن: استحقاق أتعاب الوساطة عند توقيع العقد والإفراغ.
وتوقعت تحقيق عوائد مالية إيجابية للشركة، في العام 2025، مشيرة إلى أن الهدف من الصفقة تعزيز نشاط الوساطة العقارية للشركة.
ووقع شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري عقد بيع أرض ومبنى تجارى مكتبي مع صندوق لابيرل العقاري.
وأضافت أن العقد يتضمن: بيع عقار عبارة عن برج مكتبي من ستة طوابق ومحلات تجارية من مطاعم ومقاهي متنوعة بمساحة 2,743 متر مربع في حي الشاطئ بمدينة جدة، وبيع أرض مملوكة لشركة الجادة الأولى للتطوير العقاري، بمساحة 2,747 متر مربع في حي الشاطئ بمدينة جدة.
وأوضحت أن قيمة العقد تقدر بـ 125.964 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 30 يوما.
وأفادت أن العقد يشمل: سداد القيمة عن طريق إصدار وحدات استثمارية في الصندوق تعادل القيمة المتفق عليها بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وتوقعت تحقيق ربح رأسمالي بحوالي 19.5 مليون ريال والذي سيظهر أثره في عام 2025م.