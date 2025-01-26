شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تطرح بوستر فتحي عبد الوهاب بمسلسل ظلم المصطبة للعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it لمسلسل ظلم المصطبة بطولة الفنانين فتحى عبد الوهاب وإياد نصار وريهام عبد الغفور، حيث طرحت بوستر منفرد تصدره الفنان فتحى عبد الوهاب عبر صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك، ومن المقرر العمل يعرض في رمضان المقبل 2025.

يشار إلى أن مسلسل "ظلم المصطبة" مكون من 15 حلقة، يشارك في بطولتها كل من فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمي، أحمد عبد الحميد، محمد السويسي، إيناس الفلالي، وهو قصة أحمد فوزي صالح، وإخراج هاني خليفة.

من جانبه، أعرب فتحي عبد الوهاب، عن سعادته بتكرار تعاونه مع مخرج المسلسل هاني خليفة، الذي كان قد تعاون معه للمرة الأولى من خلال فيلم "سهر الليالي" الذي تم عرضه عام 2003، مؤكدا أن "خليفة" مخرج كبير ورائع يضيف له الكثير كممثل، لذا فإن اجتماعهما في عمل جديد بعد كل هذه السنوات سيكون له فائدة كبيرة بالنسبة له.