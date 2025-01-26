شكرا لقرائتكم خبر عن «رواسي» توقع عقدا لتنفيذ مشروع «طريق القدية» بـ8.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار، الخميس الماضي، عقدا مع شركة انفرارود بنية المحدودة بتاريخ 23/1/2025م لمشروع طريق القدية الأساسي والثانوي والجسر والمرافق - الحزمة 3 .
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 8.206 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا.
وأضافت أن العقد يتضمن: تقديم خدمات تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتنفيذ شبكة الكهرباء والاتصالات والبيانات وغيرها.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي خلال النصف الأول من عام 2025 وحتى عام 2026.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 8.206 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا.
وأضافت أن العقد يتضمن: تقديم خدمات تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتنفيذ شبكة الكهرباء والاتصالات والبيانات وغيرها.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي خلال النصف الأول من عام 2025 وحتى عام 2026.