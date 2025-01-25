قبلة أنغام وعبد المجيد عبد الله تثير الجدل في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شرطة منطقة الرياض، استدعاء شخصين مخالفين للائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية في العاصمة السعودية.

وجاء في فيديو نشره حساب الأمن العام الرسمي على موقع “إكس”: “أوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ما تم تداوله من محتوى مرئي مخالفة للائحة المحافظة على الذوق العام لشخصين في فعالية في مدينة الرياض، فإنه جار استدعائهما وتطبيق اللائحة بحقهما واستكمال الإجراءات النظامية”.

وسرعان ما تصدر اسم الفنانين السعودي عبد المجيد عبد الله والمصرية أنغام شبكات التواصل الاجتماعي، عقب نشر الفيديو وربطه بهما من قبل المعلقين، بسبب تقبيل الأول للأخيرة على هامش مشاركتهما أخيراً في حفل “جوائز صنّاع الترفيه” JOY AWARDS بنسخته الخامسة في الرياض، وسط عروض مبهرة وحضور حاشد لكبار فناني العرب والنجوم العالميين.

وكان انتشر عبر الـ”سوشيال ميديا” مقطع مصوّر يجمع الفنان المصري حسين فهمي وأنغام وعبد المجيد عبد الله في “جوي أووردز”، حيث أمسك الأخير بوجه أنغام وقبّلها وعبّر لها عن حبه الشديد، ليمازحه فهمي قائلاً: “خلاص خلاص بوستين كفاية”، ثم وجّه حديثه لأنغام قائلاً: “كان عايز يكمل” وسط ضحكات أنغام والحضور.