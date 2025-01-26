شكرا لقرائتكم خبر عن العائلة أهم.. أنجلينا جولي تتجاهل عدم ترشيحها لجوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة أنجلينا جولى للمرة الأولى عقب استبعادها من الترشح لجوائز الأوسكار الأخيرة، وهو الأمر الذى هز قطاعًا كبيرًا من محبيها ممن تألموا لهذا الخبر الذين توقعوا أنه سيسبب حالة كبيرة من الحزن لنجمة هوليود الجميلة.

موقع "Page Six" بدوره نشر عدة صور للنجمة الشهيرة أنجلينا جولي وهي تسير برفقة ابنها وبدا عليها عدم الاكتراث لما حصل من صدمة لمحبيها وترديد أخبار تفيد بأنها دخلت في حالة شديدة من الحزن ناتجة عن هذا الاستبعاد الغريب.

من ناحية أخرى سبق وخسرت أنجلينا جولي الفوز بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي، عن دورها الرائد في فيلم ماريا، إلا أنها خلال حفل جولدن جلوب آنذاك لفتت الأنظار وهي ترتدي ثوبًا فضيًا متلألئًا، كما ارتدت أنجلينا، زوجًا من الحذاء ذو الكعب الذهبي اللامع الداكن لإكمال المظهر العام لهذه الأمسية الخاصة، أما ابنتها بالتبني زهراء، ارتدت فستان أبيض يحمل جذوع شجر بنية جعلها تبدو مشرقة مع لون بشرتها.

ويأتي ظهور النجمة وقتها فقط من الكشف عن أنها وبراد بيت، أنهيا طلاقهما "المروع"، على الرغم من أن معركة الزوجين السابقين انتقلت إلي مصنع النبيذ الفرنسي، أي لا تزال النزاعات القضائية مستمرة بينهما.



أنجلينا وابنها