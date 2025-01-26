شكرا لقرائتكم خبر عن «المعمر» توقع عقدا مع «سدايا» بقيمة 58.63 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت (إم آي إس)، الخميس الماضي، ﻋﻘدا ﻣﻊ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن العقد بغرض مشروع تحسين وتعزيز الشبكة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من خلال تقديم خدمات وبرمجيات للمشروع.
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ 58.637 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 36 شهرا.
وأفادت بأن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها: أثر مالي إيجابي يبدأ من اﻟرﺑﻊ الأول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن العقد بغرض مشروع تحسين وتعزيز الشبكة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من خلال تقديم خدمات وبرمجيات للمشروع.
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وأفادت بأن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها: أثر مالي إيجابي يبدأ من اﻟرﺑﻊ الأول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2025م.