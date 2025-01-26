الاقتصاد

«المعمر» توقع عقدا مع «سدايا» بقيمة 58.63 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«المعمر» توقع عقدا مع «سدايا» بقيمة 58.63 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﻣر ﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت (إم آي إس)، الخميس الماضي، ﻋﻘدا ﻣﻊ الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن العقد بغرض مشروع تحسين وتعزيز الشبكة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من خلال تقديم خدمات وبرمجيات للمشروع.

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وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ 58.637 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 36 شهرا.
وأفادت بأن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها: أثر مالي إيجابي يبدأ من اﻟرﺑﻊ الأول ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2025م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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