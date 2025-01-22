فيديو يظهر لحظة خروج سيف علي خان من المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نحو أسبوع على طعنه بسكين من قبل متسلل افتحم منزله، أكدت وسائل إعلام هندية أن الممثل الهندي سيف علي خان غادر المستشفى في مومباي اليوم الثلاثاء بعد أن أصبح بصحة جيدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر نجم بوليوود وهو يبتسم للمصورين ويلوح بيده الملفوفة بضمادة ويشكر محبيه الذين تجمهروا امام المستشفى للاطمئنان على صحته.

ويبدو ان إصابة سيف علي خان كانت طفيفة في يده وعنقه وظهره وقد تم معالجته في الأيام الماضية.

وكانت الشرطة الهندية أعلنت يوم الأحد الماضي، أنها ألقت القبض على مشتبه به، ويعتقد أنه من بنغلادش، نشددة على أن استمرار التحقيق في الإعتداء.

إلى ذلك، أكد نائب مفوض الشرطة ديكشيت جيدام في مؤتمر صحفي أن المشتبه به الذي ألقي القبض عليه على مشارف مومباي كان يستخدم اسم فيجاي داس لكن من المعتقد أن اسمه محمد شريف الإسلام شهزاد، وكان يعمل في وكالة للتنظيف بعد وصوله للمدينة قبل خمسة أو ستة أشهر، ولم تكشف دوافع الاعتداء إلى الآن.