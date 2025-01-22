إيمي سمير غانم تثير الجدل برسائل غامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة إيمي سمير غانم جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية بمنشورين عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، تحدثت فيهما عن عدم الثقة في أي أحد أو أي شيء يراه الإنسان، من دون أن تكشف عن التفاصيل، مما أثار الحيرة لدى متابعيها حول ما تقصده في كلامها.

وجاء في العبارة الغامضة الأولى التي نشرتها إيمي: “لا تثق في أحد، الحياة مليئة بالأشخاص المزيفين”، ثم أتبعتها بجملة أخرى أكثر حيرةً قالت فيها: “لا تثق في ما تراه بعينك، حتى الملح يبدو مثل السكر”.

من جهة أخرى، تواصل إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد العمل على مسلسلهما الرمضاني “عقبال عندكم” للمخرج علاء إسماعيل، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي على مدار 15 حلقة، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، من بينهم: محمد ثروت، علاء مرسي، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، حجاج عبد العظيم، وريهام الشنواني.

ويأتي تعاون الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم في موسم الدراما الرمضاني 2025، بعد عدد من التجارب الناجحة التي جمعتهما، وكان آخرها مسلسل “عزمي وأشجان” الذي قدّماه معاً في رمضان 2018، وحقق نجاحاً باهراً وقت عرضه.