أنغام مجدداً في دائرة الجدل.. تصريحات مثيرة عن “صوت مصر” والزواج والاكتئاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة أنغام ضيفةً على برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، حيث كشفت العديد من أسرار حياتها، وتحدّثت عن الجدل الأخير حول لقب “صوت مصر”، وحقيقة رفضها الزواج ومرورها بفترة اكتئاب، وعلاقتها بوالديها.

وقالت أنغام إن لقب “صوت مصر” من حقها، باعتبارها مطربة مصرية تتمتع بمشوار طويل في الغناء وحافل بالنجاحات.

وأضافت: “تناول موضوع “صوت مصر” بطريقة مش مؤدبة بيضايق أكيد، ولكن في الآخر أنا ست مصرية ومطربة مصرية ومن حقي أبقى “صوت مصر”، يتقال عليّ “صوت مصر” ويتقال على أي مطربة مصرية كمان”.

وأوضحت: “اللقب اتقال من سنين على مجلات وكان عنوان مكتوب وأبويا لما قدّمني وعندي 11 سنة قال بنحضّر “صوت مصر” المستقبل، وهي بتندهلي من زمان ومليش دعوة بيها ولما كنت بتكرّم كانوا بيلقبوني بـ”صوت مصر””.

وعن موضوع الزواج بالنسبة إليها، قالت أنغام: “عمري ما قفلت قلبي ولكن أولوياتي مبقتش في الرجّالة، وأنا بقيت أغلى عند نفسي بكتير واتعلّمت أن أوزّع طاقتي ومشاعري ومجهودي على ما يستحق”.

كما كشفت أنغام عن أصعب فترة مرت بها رفقة ابنيها، مشيرةً الى أنها شخصية قاسية على نفسها في حياتها، قائلةً: “كلمة تقييم بالنسبة لي بخاف منها شوية على نفسي، أنا مش بقيّم نفسي على قد ما بشوف عملت إيه، وأنا شخصية قاسية على نفسي”.

وتابعت: “مريت بفترة اكتئاب حاد، وخدت أدوية كتير وكان سببها تراكمات فوق بعض، لكن معنديش فكرة إني مكمّلش ومن غير الغناء ممكن أموت”.

واختتمت أنغام حديثها بالقول: “عيلتي وفترة طفولتي هما أكتر وجع، عمري ما نسيتهم، وخلال انفصال أبويا وأمي كنت عايشة قصّتهم وأنا مليش أي ذنب وبخاف أكرّر تجربتهم”.