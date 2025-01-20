أصالة تحتفل بجائزة Joy Awards بأغنية جديدة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو من كليب أحدث أعمالها الغنائية معلنةً إهداءه إلى حفل Joy Awards احتفالاً بالجائزة التي تسلّمتها.

وكتبت أصالة معلقةً على الفيديو: “احتفالاً بجائزة (جوي أوورد) اللي بكلّ صراحه بستنّاها وبتمنّاها، وصارت عندي إلها معاني كتيره وكلها حلوه”.

وأضافت: “حبيت متل ما أهديتوني هالجائزة الغالية أهديكم أغلى ماعندي (صوتي) بأغنية عملت لكم فيها شخصية جديدة غامرت بأداء أنتوا تعودتوا علي فيه ولأن الأغنية أوحت لي بالأداء ورحت معها مشوار طفولي وبدّي تكونوا معي بهالمشوار ونعيش سوا هالمشاعر الطيبة ونتمسّك فيها بلكي بنرجع ولاد زغار لو على قدّ عمر الغنيّه اللي أنا حبيتها كتير وبتمنى متلي تحبّوه”.

وكانت أصالة قد طرحت أغنيتها الجديدة “بعض الأحيان” عبر قناتها في موقع “يوتيوب” حيث حققت نِسبة مشاهدات عالية فور طرحها.

كما طرحت “شركة روتانا للصوتيات والمرئيات” خمس أغانٍ من ألبوم أصالة الجديد، والذي يحمل اسم “ثم أنا”، وذلك بعد صدور كليب “إنسان” في منتصف شهر حزيران (يونيو) الماضي.