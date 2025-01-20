أرملة محمد رحيم توجّه رسالة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت مدرّبة الأُسود أنوسة كوتة عبر صفحتها الشخصية في “فيسبوك” رسالة شكر الى القائمين على حفل توزيع جوائز joy awards، والذي أُقيم يوم السبت الماضي في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد اللفتة الإنسانية من المهرجان بتكريم الرموز الذين رحلوا عن عالمنا العام الماضي في كل المجالات، وكان من بينهم زوجها الراحل الملحن محمد رحيم.

ونشرت أنوسة صورة للراحلين المكرّمين في الحفل، وعلّقت عليها قائلةً: “الله يرحمك يا حبيبي ويرحمهم كلهم جميعاً… رحيلكوا أثّر فينا”.

وكانت أنوسة قد وجّهت الشكر الى كل مَن ساندها وواساها في حزنها على وفاة زوجها قائلةً: “أشكر كل النجوم الذين ساندوني بعد الوفاة وطبطبوا على قلبي في وقت الوفاة، وأشكر كل من شارك في الحفل”.

ووجّهت تحية خاصة الى الفنان تامر حسني، قائلةً: “شكراً على دعمك بعد وفاة محمد رحيم، وشكراً إنك بتشارك مع ماس ابنة الراحل في أغنية في الحفل وبتحقق حلم محمد رحيم وحلمها”.

وفي الختام، وجّهت أنوسة كوتة رسالة الى زوجها الراحل قالت فيها: “عارف لما تحس إن انت عايش بعقل بلا روح، ليه بعدت عني مكنتش أعرف إن مش هعرف أكمل لوحدي الله يرحمك، أنا كل شوية بتلغبط في الدعوة وأقول ربنا يخليك”.