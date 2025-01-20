إلهام شاهين تؤجل فيلمها الجديد لسبب مفاجئ!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة إلهام شاهين تأجيل تصوير فيلمها الجديد “الحب كله” الى ما بعد انتهائها من تصوير مسلسل “سيد الناس” الذي تشارك في بطولته مع الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وقرّرت إلهام تأجيل تصوير الفيلم الى حين الانتهاء من بناء ديكورات جديدة بدلاً من تلك التي احترقت في الحريق الذي شبّ في مدينة الإنتاج الإعلامي وأتى على كل الديكورات.

وكانت إلهام شاهين قد كشفت في تصريحات سابقة لـ”لها” على هامش تكريمها في “مهرجان الفيوم السينمائي الدولي” بدورته الأولى، أسباب خسارتها للوزن وإشادة الجميع برشاقتها وجمالها أخيراً، وعمّا إذا كان الدافع لذلك قصة حب جديدة في حياتها.

وقالت إلهام إنها خسرت الوزن إرضاءً لذاتها، وحبّاً بالفن، فحبّها للفن قصة حب عظيمة على حد وصفها، ونفت أن تكون قد دخلت في علاقة عاطفية جديدة في حياتها.

وبسؤالها عن حديث السوشيال ميديا حول إعطاء بعض المسمّيات والألقاب كـ”نجمة مصر الأولى”، سواء لفنانة أو مطربة، أجابت بأن “نجمة مصر الأولى” أو “نجم مصر الأول” هو لقب يقترن بعمل مميز يقدّمه الفنان في فترة ما فيصير بعدها هو نجم مصر الأول، ثم يذهب اللقب الى فنان آخر بعد تقديمه عملاً مميزاً، وهكذا فاللقب غير مقترن بالشخص نفسه مطلقاً، ولكن يتنقل بين النجوم بعد أداء أدوار مميزة أو تقديم ألبوم ناجح بالنسبة الى المطربين، وهكذا.