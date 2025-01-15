مايا دياب تخطف الأنظار بالأحمر: “الحقيقة أو الجرأة؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب متابعيها عبر حسابها على إنستغرام بمجموعة صور جديدة من أحدث إطلالاتها الجريئة، حيث ظهرت بجمبسوت باللون الأحمر المثير، مع بليزر باللون الأسود، في لوك لافت خطف الأنظار.

تميّز الجمبسوت بتصميمه اللافت عند منطقة الصدر، ما أضفى لمسة أنثوية جريئة على الإطلالة. وأكملت مايا دياب اللوك بأقراط كبيرة ودائرية الشكل، ما أضاف المزيد من الجرأة والأناقة إلى مظهرها.

وأرفقت مايا الصور بتعليق أثار فضول المتابعين، حيث طرحت سؤالاً باللغة الإنجليزية: “Truth or Dare?” (الحقيقة أو الجرأة؟)، ما دفع الجمهور إلى التفاعل بكثافة مع منشورها عبر التعليقات والرسائل الخاصة.

وتُعرف مايا دياب بجرأتها في اختيار إطلالاتها، حيث تحرص دائماً على الظهور بأسلوب عصري يعكس شخصيتها الفريدة ويواكب أحدث صيحات الموضة.