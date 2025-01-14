شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تتعاون مع حسام سعيد ومحمد ياسر في أغنية "قلبي ارتاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة لطيفة مع الشاعر حسام سعيد والموزع محمد ياسر في أغنية جديدة بعنوان "قلبى ارتاح"، وألحان مصطفى الشعيبى، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب.

وكانت آخر أعمال لطيفة الأغنية العاشرة من ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، والتي تحمل عنوان "زعمة لاباس" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، ميكس وماستر بيشوي مجدي.

وأغنية أخرى بعنوان "الحياة سكرة"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بالذكاء الاصطناعي Ai.

جدير بالذكر أن النجمة لطيفة طرحت ألبومها "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغان، قامت بتصويرها جميعًا فيديو كليب، وتعاونت في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين فى تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai.

وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي، وتجاوز ألبوم لطيفة 25 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما تصدر التريند خلال الفترة الماضية عبر كل منصات الموسيقى ومنصات التواصل الاجتماعي.