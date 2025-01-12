هل توجّه بسمة بوسيل رسائل إلى تامر حسني في "لأ ثواني"؟ كاتب الأغنية يكشف التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 07:20 مساءً - حظيت الفنانة بسمة بوسيل بردود فعل واسعة طوال اليومين الماضيين، بالتزامن مع طرحها أغنية "لأ ثواني"، والتي دخلت قائمة التريند على "يوتيوب"، وتحقيقها نحو مئتي ألف مشاهدة حتى الآن؛ حيث إنها تنتمي إلى الأغاني الدرامية.

الكلمات تعبّر عن صرخة أنثى

كلمات أغنية "لأ ثواني"

عليم يحسم الجدل

تفاعل قطاع كبير من الجمهور مع أغنية بسمة بوسيل الجديدة؛ حيث زعم البعض أنها توجّه رسائل غير مباشرة إلى طليقها الفنان تامر حسني، لاسيّما وأنّ الكلمات تُعبّر عن صرخة الأنثى التي تُعاني من حبيبها إلى حدٍّ كبير. والأغنية من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشي.تقول كلمات الأغنية: "كل ده ومش شايف إنّي معاك بعاني؟ كنت ممكن أقولّك إيه؟ ولأ ليه؟ ما أنت ماتحطّتش مرّة في يوم مكاني انتظارك. وإنّي أستنّى إنّي أسمع اعتذارك كان في منتهى الغباء. ابتلاء. حُطّ إنّي فوقت منّه في اعتبارك أيوه بعلن انسحابي من انتمائي للي باقي من مشاعري في يوم تجاهك. أيوه مش فارق معايا تكون معايا مش هقضّي عمري أشدّ في انتباهك".

حسم كاتب الأغنية الشاعر عليم، تلك المزاعم المتداوَلة عبْر منصات التواصل الاجتماعي؛ مؤكداً لـ«الخليج 365» أنّ تلك الادعاءات عارية تماماً عن الصحة وغير حقيقية. إذ قال: "الأغنية لا تحمل أيّة رسائل إطلاقاً؛ فهي مكتوبة منذ عامٍ ونصف العام تقريباً، كما أن العلاقة بين بسمة بوسيل وتامر حسني طيبة للغاية، وأيضاً علاقتي بـ تامر جيدة جداً، وأتعاون معه في أغانٍ جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو فنان كبير".

أعمال جديدة تجمعني بـ بسمة قريباً

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أغنية كلاسيكية راقية

وتابع: "التأويلات المتداوَلة غير صحيحة بالمرة؛ فالأغنية بمثابة حالة معينة لمستني ولمست آخرين؛ فأكيد متشابهة مع قطاع من الجمهور". مُعرباً عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته الأغنية، ودخولها في قائمة التريند خلال اليومين الماضيين؛ مؤكداً أن هناك أعمالاً جديدة ستجمعه معقريباً.وكانتقد روّجت لتلك الأغنية في وقتٍ سابق؛ حيث وصفتها بقولها: "أغنية كلاسيكية راقية جداً. تحسو كده إنها بتعبّر عن صرخة أنثى.هتبقى إن شاء الله رائعة من روائع الزمن المهبب اللي إحنا فيه".

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