محمد رمضان يعلن عن أسماء الفائزين في مسابقة المليون في هذا الموعد

أطلق الفنان المصري، محمد رمضان، أغنيته الجديدة “قطتي ما بتخربش” حصريًا على منصة أنغامي. (استمع الى الأغنية)

بالتزامن مع طرح الأغنية، أعلن “رمضان” عن مسابقة بجائزة مليون جنيه لمتابعيه. وفي منشور عبر حسابه على “فايسبوك” قال: “أغنية “قطتي ما بتخربش” حصريًا الآن على أنغامي. أما سؤال المليون جنيه في ثلاث أشخاص فازوا في منشور الأمس، ولا زال هناك سبعة أشخاص سأختار منهم اليوم، وسأعلن عن أسماء الـ١٠ الفائزين في نهاية المسابقة.”

وكان “رمضان” قد أكد أن ثلاثة فائزين تمّ اختيارهم بالفعل، بينما سيتم الإعلان عن باقي الفائزين السبعة يوم الثلاثاء المقبل.

أما المسابقة فقد طلب “رمضان” من الجمهور الكشف عن اسم أغنيته القادمة من بين عدّة خيارات، بما في ذلك “قطتي مابتخربش”، مما أثار حماس المتابعين. وأشار رمضان إلى أنه سيتم تسليم الجوائز شخصيًا للفائزين.