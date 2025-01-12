سلطات الفلبين نشرت سفينة للتصدي للدوريات الصينية في بحر الصين الجنوبي

أعلنت سلطات الفلبين، عن نشر سفينة لخفر السواحل لمواجهة سفن الدورية الصينية التي تحاول، بحسب مانيلا، "تغيير الوضع القائم" في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب الصين بكلّ الجزر الصغيرة تقريبًا في بحر الصين الجنوبي من البلدان الأخرى على ضفاف البحر (الفيليبين وفيتنام وبروناي وماليزيا)، بالرغم من أن محكمة تحكيم قضت في 2016 بأن مطالبها لا تستند إلى أيّ أساس قانوني.

وقد تصاعد التوتر العسكري في الفترة الأخيرة بين الصين والفلبين، الحليف العسكري للولايات المتحدة، بشأن عدّة جزر مرجانية. وجرت عدّة مناوشات في البحر.

وكشف الناطق باسم خفر السواحل الفلبيني جاي تارييلا أن سفن الدورية الصينية اقتربت هذه السنة لمسافة 60 ميلا بحريا (111 كيلومترا) من كبرى الجزر الفيليبينة لوزون.

وقال في بيان إن "هدفها هو جعل هذه الممارسات سائدة. وإذا ما مرّت هذه الأفعال مرور الكرام ولم تلق اعتراضا، فستتيح لها تغيير الوضع القائم".

وكشف تارييلا أن خفر السواحل الصيني أرسل ثلاث سفن من قاعدتي غوانغدونغ وهاينان إلى المياه الإقليمية الفلبينية بين 30 كانون الأول و11 كانون الثاني.