تدريبات عسكرية إيرانية قرب منشأتين نوويتين في وسط وغرب البلاد

أجرت السلطات الإيرانية تدريبات عسكرية بالقرب من منشآت نووية في غرب ووسط البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا).

وتجري هذه التدريبات في إطار المناورات التي أُطلق عليها اسم "اقتدار" والتي تستمر حتى منتصف آذار بمشاركة الجيش والحرس الثوري.

وتأتي هذه الأنشطة العسكرية وسط تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني.

وكان قد أعلن الحرس الثوري بدء تدريبات قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط البلاد.

وذكرت الوكالة أنّه "انطلقت صباح المناورات المشتركة لقوة الدفاع الجوي للجيش الايراني في المناطق الغربية والشمالية الايرانية في فوردو (وسط) وخنداب (غرب)" حيث يقع مفاعل أراك.

وتعد منشأة فوردو المحصنة الواقعة في الجبال القريبة من مدينة قم، من أهم منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران.

وأشارت الوكالة إلى أن التدريبات تشمل وحدات صاروخية ورادارية ووحدات حرب إلكترونية وتحكم بالمعلومات وتعرف إلكتروني وأنظمة دفاع جوي بهدف "التقدير الفعلي للفعالية العملياتية لخطط الدفاع الجوي ضد هجوم العدو، ضمان التفوق الاستخباراتي وتحقيق القدرة على اكتشاف الاهداف المستهدفة في الوقت المناسب".

وتصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد انسحاب واشنطن الأحادث خلال ولاية ترامب الأولى من الاتفاق النووي الذي نصّ على تخفيف العقوبات الغربية على طهران مقابل الحد من طموحاتها النووية.

وردا على ذلك كثفت إيران نشاطاتها النووية وتخلت تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتجري إيران محادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا في 13 كانون الثاني في جنيف، بعد نقاشات سابقة استضافتها سويسرا في نهاية تشرين الثاني.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي بأنّ مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان عرض مؤخرا على الرئيس الأميركي جو بايدن خيارات لشنّ ضربة أميركية محتملة على منشآت نووية إيرانية، في حال تحرّكت طهران نحو تطوير سلاح نووي قبل تولي ترامب منصبه.

وتؤكد طهران سلمية برنامجها وحقها في مواصلة برنامج نووي لأغراض مدنية، لا سيما في مجال الطاقة، نافية نيتها امتلاك أسلحة ذرية.