فيلم Emilia Pérez يفوز بأربع جوائز في حفل غولدن غلوب 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 07:19 صباحاً - نودع فعاليات النسخة الـ 82 من حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، بعد أن شهد الحفل منافسات قوية بين أضخم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية لعام 2024، بالإضافة لمنافسات أبرز أسماء النجوم والنجمات في أمسية ساحرة جمعت بين الفن والأناقة.

Emilia Pérez يتفوق في غولدن غلوب 2025



فاز فيلم Emilia Pérez بأربعة جوائز، حيث حصد جائزة غولدن غلوب لأفضل أغنية أصلية في فيلم سينمائي، عن أغنية الفيلم El Mal والتي كانت غناء مشترك بين كل من؛ كاميل وزوي سالدانيا وكارلا صوفيا جاسكون. كما حصد جائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم سينمائي – غير ناطق باللغة الإنجليزية. وحصدت بطلة الفيلم زوي سالدانا، على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بالفيلم، وأخيرًا جائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم سينمائي



فازت الممثلة الأمريكية زوي سالدانا Zoe Saldana ، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي، عن دورها بفيلم Emilia Pérez، وكانت مرشحة أمامها في نفس الفئة وعلى ذات الفيلم الممثلة العالمية سيلينا غوميز، والتي ظلت تقفز من شدة الفرح عند فوز زميلتها سالدانا بالجائزة.

وصعدت سالدانا المسرح وهي تبكي بشدة، وظلت مرتبكة لثواني، وقالت: "أعاني من عسر القراءة وأميل إلى النسيان عندما أشعر بالقلق الشديد. ولكن رغم توتري أشعر أن قلبي مليء بالامتنان، أنا محظوظة للغاية لوجودي هنا".

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Emilia Pérez

هو فيلم كوميدي موسيقي فرنسي باللغة الإسبانية تم إصداره عام 2024 من تأليف وإخراج جاك أوديار ومستوحى من رواية “Écoute” لـ بوريس رازون وصدرت عام 2018.

ويأتي الفيلم من بطولة زوي سالدانا، كارلا صوفيا، جاسكون، سيلينا غوميز، أدريانا باز، مارك إيفانير، إدغار راميريز، وتدور أحداث الفيلم حول زعيمة “كارتل” مكسيكية مخيفة تُدعى “جاسكون” والتي تستعين بمحامية تُدعى “سالدانا” لمساعدتها على الاختفاء وتحقيق حلمها في التحول إلى امرأة.

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