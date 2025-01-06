أريانا غراندي على خطى أودري هيبورن بإطلالة من الستينيات في حفل غولدن غلوب 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 04:19 صباحاً - أعادت الفنانة الشهيرة أريانا غراندي إلى الأذهان موضة فساتين ستينات القرن الماضي، فور وصولها السجادة الحمراء وسرعان ما خطفت الأنظار من خلال إطلالتها بحفل جوائز غولدن غلوب 2025، في نسخته ال82.

غراندي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لحفل غولدن غلوب 2025

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ارتدت أريانا غراندي، البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا من تصميم هوبرت دي جيفنشي، يعود لعام 1966، وكانت قد ظهرت بفستان مماثل له من قبل الممثلة البريطانية الراحلة أودري هيبورن، ويذكر أن غراندي كان قد تم تعيينها وجهًا لعلامة جيفنشي التجارية، حيث لعبت دور البطولة في العديد من الحملات الإعلانية.

والفستان التي ارتدته غراندي باللون الأصفر من قماش الحرير، كما يتميز بصدرية مطرزة يدويًا، من العصر الذي كانت فيه أودري هيبورن، والتي تعد ملهمة المصمم الأيقوني. وأكملت غراندي الإطلالة بقفازات بيضاء، و اختارت مجوهرات أنيقة، ورفعت شعرها على شكل ذيل حصان مع غرة جانبية.

والجدير بالذكر أن غراندي مرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة، عن دورها في فيلم Wicked.

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كيت بلانشيت لا تخشى تكرار الفستان في عام واحد

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النجمة العالمية كيت بلانشيت، البالغة من العُمر 55 عامًا، خطفت الأنظار كعادتها فور وصولها السجادة الحمراء لحفل جوائز غولدن غلوب، وارتدت الممثلة الاسترالية فستانًا ذهبيًا مرصعًا بالترتر من لويس فيتون، ولم تترد بلانشيت من تكرار هذا الفستان بعد ثمانية أشهر فقط من ظهورها به آخر مرة في مهرجان كان السينمائي لعام 2024. وبينما اختارت بلانشيت العام الماضي تسريحة شعر أنيقة مرفوعة لأعلى مع الفستان، اختارت في حفل غولدن غلوب 2025 تسريحة شعر قصيرة بسيطة.

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