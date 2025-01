بليك ليفلي وريان رينولدز لن يحضرا حفل غولدن غلوب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 07:19 مساءً - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في نسخته الـ 82 بحضور نخبة من أبرز وألمع نجوم ومشاهير العالم المعنيين بصناعة السينما وإنتاج التلفزيون، وبينما ينتظر الجميع سير النجوم على الرد كاربت، ولا سيما ثنائيات هوليوود، إلا أن رد كاربت حفل غولدن غلوب 2025 سوف تخلو من بليك ليفلي وريان رينولدز.

غياب الزوجان عن حفل غولدن غلوب

وفقاً لموقع Deadline، لن يحضر الزوجان بليك ليفلي وريان رينولدز حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، ويأتي غياب رينولدز على الرغم من ترشحه وزميله هيو جاكمان في فئة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر في حفل هذا العام عن فيلم Deadpool & Wolverine، كما لن يحضر جاكمان أيضاً، وفقاً للموقع.

وعلى عكس ما يعتقده الكثير أن غياب الثلاثي يأتي بسبب المعركة القانونية التي تخوضها ليفلي مع زميلها في بطولة It Ends With Us والمخرج؛ جاستن بالدوني، إلا أنه أبلغت مصادر الموقع أن قرار الممثلين بعدم حضور الحفل تم اتخاذه "قبل وقت طويل" من تقديم ليفلي شكوى، والمعركة القانونية الجارية مع بالدوني.

وأكدت نيكي غلاسر، مقدمة حفل جوائز الغولدن غلوب، أنها لن تتناول موضوع قضية ليفلي مع بالدوني أو أنها ستسخر من النزاع القانوني بينهما.

قد ترغبين في معرفة كيفية مشاهدة حفل توزيع جوائز غولدن غلوب... إليكم تفاصيل الحفل

أزمة بليك ليفلي وجاستين بالدوني

يُذكر أن النجمة بليك ليفلي رفعت دعوى قضائية ضد جاستن بالدوني مُدعية أنه تسبب لها في "أزمة نفسية شديدة"، وكانت قد أظهرت تقارير عن خلاف وقع بين بطلي الفيلم في أغسطس الماضي، مع توقعات بأن الخلافات فنية بفيلم It Ends With Us كانت هي السبب الرئيسي، إلا أن الفنانة بليك ليفلي رفعت دعوى قضائية ضد جاستن بالدوني مدعية أنه تحرش بها في موقع تصوير الفيلم.

وبحسب موقع "TMZ" فإن الدعوى القضائية تزعم أن جاستن بالدوني أظهر سلوكاً تسبب في "أزمة نفسية شديدة" لبليك ليفلي.

