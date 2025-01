سيلين ديون تبدأ 2025 برسالة شكر لجمهورها.. عودة مميزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع أول ساعات بداية العام الجديد 2025، وجهت النجمة العالمية سيلين ديون الشكر لجمهورها ومُتابعيها في جميع أنحاء العالم على دعمهم المستمر. ونشرت ديون عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لها وهي تنظر إلى الأعلى وتضم يديها في إشارة للصلاة، حيث علقت: “بينما نختتم عامًا آخر معًا، أود أن أغتنم هذه اللحظة للتعبير عن خالص شكري لدعمكم الثابت. حبكم وطاقتكم تلهمني كل يوم. أتمنى لكم جميعًا موسم عطلات سعيدًا مليئًا بالدفء والضحك واللحظات العزيزة مع أحبائكم. إليكم إمكانيات لا حصر لها في العام المقبل، أتمنى لكم عطلة آمنة وعامًا جديدًا رائعًا.”

كان آخر ظهور لسيلين ديون في أكتوبر الماضي بعد فترة طويلة من الغياب عن الأضواء. عادت للظهور من خلال مقطع فيديو ترويجي لاتحاد كرة القدم الأميركي، نُشر مطلع أكتوبر، حيث قدمت أغنيتها الشهيرة “It’s All Coming Back to Me Now” التي أصدرتها عام 1996.

بدأ الفيديو بلقطة لاستوديو تسجيل وبيانو كبير، قبل ظهور ديون وهي تتحدث بحماس عن العلاقة القوية التي تربطها بكرة القدم. وفي المقطع، ظهرت ديون وهي تقول: “في مثل هذه الليلة، نستحضر نوع السحر الذي صنعناه ذات يوم”، مما أعاد إلى الأذهان قوة حضورها وتأثيرها.

سيلين ديون، التي تبلغ من العمر 56 عامًا، ما زالت تحظى بشعبية عالمية كبيرة، حيث تعكس منشوراتها ورسائلها المستمرة لجمهورها روحها الإيجابية وتفاؤلها الدائم رغم تحدياتها الفنية والشخصية. جمهورها يستمر في التعبير عن دعمه الكبير لها، مؤكدين مكانتها كواحدة من أعظم نجمات الغناء العالمي.