ريم مصطفى زوجة عمرو سعد في سيد الناس رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - تواصل الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" وتشارك البطولة أمام الفنان عمرو سعد ويأتي العمل من إخراج محمد سامي، والمُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025؛ حيث تجسّد خلال أحداث العمل شخصية زوجة عمرو سعد، وتتعرض علاقتهما لبعض التقلبات. لتعود ريم مصطفى إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي، كما تسجل تعاونها الأول مع عمرو سعد، سواء في الدراما أو السينما.
أبطال مسلسل "سيد الناس"مسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا. والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضاً، ومن إنتاج صادق الصباح.
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آخر أعمال ريم مصطفىوقد تواجدت ريم مصطفى سينمائياً هذا العام خلال فيلم "أهل الكهف"، الذي عُرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي. وشاركت في بطولته إلى جانب: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، جميل برسوم. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج عمرو عرفة.
أما في الدراما؛ فقدمت ريم مصطفى آخر أعمالها، مسلسل "سره الباتع" في رمضان 2023، وهو العمل المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس. وكتب له السيناريو والحوار وأخرجه خالد يوسف. وشاركت في بطولته إلى جانب: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منة فضالي، محمود قابيل وعدد كبير من الفنانين.
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أما الفنان عمرو سعد؛ فقد غاب عن المشاركة في دراما رمضان الماضي 2024، وذلك بعدما قدّم آخر أعماله مسلسل "الأجهر" في 2023. وشارك في بطولته: درة، سيد رجب، ناهد السباعي، عمرو عبد الجليل، نور النبوي، أحمد صفوت، سارة سلامة، أحمد مجدي، عارفة عبد الرسول، محمد جمعة، أنوشكا، محمود قابيل، مصطفى أبو سريع، وندى بهجت ومن إخراج ياسر سامي.
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