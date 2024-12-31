ريم مصطفى زوجة عمرو سعد في سيد الناس رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - تواصل الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" وتشارك البطولة أمام الفنان عمرو سعد ويأتي العمل من إخراج محمد سامي، والمُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025؛ حيث تجسّد خلال أحداث العمل شخصية زوجة عمرو سعد، وتتعرض علاقتهما لبعض التقلبات. لتعود ريم مصطفى إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضي، كما تسجل تعاونها الأول مع عمرو سعد، سواء في الدراما أو السينما.

أبطال مسلسل "سيد الناس"

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آخر أعمال ريم مصطفى

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