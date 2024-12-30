كارمن بصيبص ترزق بطفلها الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - أعلنت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص منذ قليل عن استقبالها لمولودها الأول بعد 8 سنوات من زواجها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

كارمن بصيص تعلن عن اسم مولودها

وجاء إعلان كارمن بصيص لهذا الخبر عبر صورة قامت بنشرها عبر حسابها بـ "إنستغرام" وأرفقت بها تعليق ترحب فيه بطفلها أندريا قائلة: "مرحبا بك في العالم طفلي أندريا" وتابعته بالرمز التعبيري القلب الأحمر.

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رسالة من كارمن بصيبص للأمهات اللبنانيات

وسبق أن كشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن حملها لأول مرة بعد 8 سنوات من الزواج، وشاركت الخبر لجمهورها من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، في شهر سبتمبر الماضي

وظهرت كارمن بصيبص من خلال صورة تظهر حملها، وهي تقف وترتدي فستانًا أسود طويلًا، وقد وضعت يديها على بطنها.

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وجهت رسالة لكل أم عربية، وخاصة اللبنانيات، قائلة: "إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللاتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بألمكن بعمق أكبر.. وإلى صغيري، الهدية الثمينة التي أحملها، أعدك بأن أحميك بكل جزء مني وأعلمك أن تحب لبنان، حتى في أصعب أوقاته".

آخر أعمال الفنانة كارمن بصيبص

كان مسلسل "نظرة حب" آخر عمل أطلت به كارمن بصيص في رمضان الماضي، وشاركت بطولته بجانب الفنان باسل خياط، ومشاركة عدد كبير من الفنانين بيار داغر ورندة كعدي وميشال حوراني ومن تأليف رافي وهبي وإخراج حسام علي. وسبق هذا العمل، بطولة كارمن بصيبص لمسلسل "البريئة" مع من تقلا شمعون، بديع أبو شقرا، يورغو شلهوب، ساشا دحدوح، جورج شلهوب. ومن تأليف مريم نعوم، ندى عزت ومن إخراج رامي حنا. وعلى الصعيد السينمائي، كانت الفنانة كارمن بصيبص شاركت ببطولة الفيلم المصري "العارف"مع الفنانين أحمد عز وأحمد فهمي والفنان الكبير محمود حميدة. وقد تم عرضه عام 2021.



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