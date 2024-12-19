الأمير ويليام وكيت ميدلتون يصدران بطاقة الكريسماس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 05:52 مساءً - كما جرت العادة بالنسبة للعائلات الملكية في هذا التوقيت من العام، يتم إصدار بطاقات الكريسماس الخاصة بكل أسرة ملكية، وكشف أمير وأميرة ويلز منذ قليل عن بطاقة الكريسماس الخاصة بهما بعد عام صعب على العائلة المالكة، والذي وصفه الأمير ويليام من قبل بأنه أصعب عام في حياته بعد خضوع زوجته كيت ووالده الملك تشارلز للعلاج من السرطان.

بطاقة الكريسماس الخاصة بعائلة ويلز

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تم نشر صورة بطاقة الكريسماس على الحسابات الرسمية لـ أمير وأميرة ويلز، والصورة الموجودة على وجه البطاقة، تأتي من مقطع فيديو مؤثر قد نشرته كيت ميدلتون في سبتمبر الماضي، يخص صحتها، والتي أعلنت من خلاله خبر إنهاء رحلة علاجها الكيمائي.ويظهر في الصورة الزوجين وأطفالهما الثلاثة؛ الأمير جورج، 11 عامًا، والأميرة شارلوت، 9أعوام، والأمير لويس، 6 أعوام.

ويأتي الكشف عن بطاقة الكريسماس بعد أن غاب الزوجان عن غداء العائلة المالكة التقليدي قبل الكريسماس في قصر باكنغهام يوم الخميس الماضي. وأوضح مصدر ملكي إنهم موجودون بالفعل في نورفولك، ويتطلعون إلى قضاء بعض الوقت مع باقي أفراد العائلة المالكة في ساندرينجهام خلال الفترة المقبلة.

الملك تشارلز والملكة كاميلا يصدران بطاقة الكريسماس

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وكان قد شارك قصر باكنغهام بطاقة الكريسماس الرسمية التي سيرسلها الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عاماً، والملكة كاميلا، البالغة من العمر77 عاماً، للاحتفال بالكريسماس هذا العام. وتضمنت البطاقة صورة للزوجين الملكيين التقطتها المصورة ميلي بيلكنجتون في حديقة قصر باكنغهام في إبريل 2024.

في الصورة، ترتدي الملكة كاميلا فستاناً من اللون الأزرق من تصميم مصممة الأزياء فيونا كلير، بمجوهرات خاصة.

ويُعَدُّ إصدار بطاقة الملك والملكة هي الأولى التي تصدرها العائلة المالكة البريطانية لتُنهي عاماً كان الأصعب على العائلة، بعد أن شهدت العديد من الأزمات الصحية للملك تشارلز الذي يعاني من السرطان، وكيت ميدلتون التي عانت من المرض ذاته، هذا بالإضافة للأزمات الصحية غير السرطانية للأميرة آن التي تعرضت لإصابة في يونيه الماضي، دخلت على إثرها المستشفى، وإصابة الملكة كاميلا مؤخراً بعدوى في الصدر كشفت في ما بعد أنها التهاب رئوي.

صورة عائلية للأمير فيليب والملكة ماتيلد بوصفها بطاقة الكريسماس

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كما قام الملك فيليب والملكة ماتيلد باللحاق بالركب وأصدرا بطاقتهما الرسمية. وظهر الملك فيليب والملكة ماتيلد في الصورة وهما جالسان، في حين يقف أبناؤهما الأربعة: الأميرة إليزابيث، الأمير غابرييل، الأمير إيمانويل، والأميرة إليونور خلفهم. وجاء في التعليق المرفق مع الصورة: "بطاقات التهنئة الجديدة من العائلة المالكة موجودة في صندوق البريد".

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