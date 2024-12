كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - شقيق بيلي إيليش يفاجئها بالاحتفال بيوم ميلادها على المسرح

خلال جولتها الغنائية الأخيرة بلوس أنجلوس إحتفلت المُغنية الأمريكية بيلي إيليش Billie Eilish بيوم ميلادها حيث قد أتمت الثالث والعشرين من عمرها.

بين الكعكة الصغيرة وتقديم "ريميكس" جديد إحتفلت بيلي بيوم ميلادها على المسرح

وجاءت المصادفة قبل يوم واحد من يوم ميلادها، حينما فاجأ شقيق بيلي إيليش "فينيس" بإحضار كعكة صغيرة يوم الثلاثاء الماضي على خشبة المسرح في كاليفورنيا، وإحتفل بيوم ميلادها مع الجمهور والذين ظلوا يرددون أغنية "عيد ميلاد سعيد" لـ بيلي أيليش.

كما شهد الحفل العديد من اللحظات الإحتفالية حيث قامت بيلي أيليش بدعوة المُغنية البريطانية تشارلي إكس سي إكس Charli XCX إلى المسرح ليقوموا بشكل مُفاجئ ولأول مرة لـ"ريمكس" الثنائي "Guess"، والذي تم طرحه خلال الفترة الأخيرة.

بيلي ايليش تحصد لقب أفضل فنان لعام 2024

يُذكر أن في نوفمبر الماضي قد تم الإعلان عن فوز المغنية بيلي إيليش Billie Eilish بجائزة Apple Music لأفضل فنان لهذا العام، تكريماً لبصمتها الاستثنائية في الموسيقى وكتابة الأغاني بعام 2024.

وبعد فوزها التاريخي الثاني بجائزة الأوسكار وجائزتين إضافيتين من جوائز GRAMMY لمساهمتها في فيلم روائي طويل للمخرجة غريتا غيرويغ Barbie‏, "?What Was I Made For"‏‏، أطلقت بيلي ايليش ألبومها الثالث بالكامل والذي جاء بعنوان HIT ME HARD AND SOFT‏.

وقد جمع الألبوم بين الضعف والجرأة ليعكس صوت فنانة الأجيال التي تحقق قفزة هائلة للأمام، وقدمت من خلاله أفضل موسيقى في مسيرتها الفنية والموسيقية، وعند صدوره، تصدر الألبوم ليصل إلى المركز الأول في قائمة ألبومات Apple Music من جميع الأنواع في 138 دولة حول العالم.

وقد أصبحت بيلي أول شخص يفوز بجائزة Apple Music لأفضل فنان مرتان عند فوزها بالجائزة الافتتاحية عام 2019، بالإضافة إلى ترشيحها لسبعة جوائز GRAMMY هذا العام وتشمل أفضل تسجيل لهذا العام، وأفضل ألبوم لهذا العام، وأفضل أغنية لهذا العام.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».