فايز السعيد واثق من فريقه بالوصول للنهائيات في “إكس فاكتور دبي”

بعد تأهل مشتركي فريقه في برنامج “إكس فاكتور دبي” الى المراحل القادمة من المنافسة على اللقب، أوضح “سفير الألحان” الفنان فايز السعيد أنه واثق من إمكانيات وأصوات فريقه من الوصول لأبعد مراحل في المسابقة، مؤكداً أن المنافسة ليست سهلة، وتحتاج الكثير من التركيز والمثابرة، لما يتمتع به جميع المشتركين هذا العام من أصوات مميزة وإمكانيات قوية ومختلفة، موضحاً أن المنافسة على اللقب في الموسم الثاني للبرنامج الذي يعرض على تلفزيون دبي، ستحمل الكثير من المفاجآت والتحديات.

هذا وقد تأهل الى المرحلة المقبلة من منافسات برنامج “إكس فاكتور دبي” ٨ مشاركين، حيث سيتنافسون على نيل اللقب والهروب من الخروج من خلال تقديم أفضل الإمكانيات لديهم، بالإضافة الى محاولة الاستحواذ على أصوات الجمهور التي تساهم في تأهلهم أسبوعياً.

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منذ بدء عروض الموسم الثاني نجح برنامج “إكس فاكتور دبي” في جذب انتباه الجمهور، وتحقيق مشاهدات عالية على تلفزيون دبي، ما جعل منه حاضنة إبداعية لأصحاب المواهب الغنائية، تسهم في توجيههم وتوفير ما يحتاجون إليه من فرص، ليعكس البرنامج شمولية المنتج والمحتوى الإعلامي الذي تقدمه مؤسسة دبي للإعلام، وقدرته على تلبية تطلعات الجمهور.