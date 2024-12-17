تامر هجرس يُؤجّل تصوير فيلمه الجديد بسبب زوجته… ما القصّة؟ 

كشف الممثّل تامر هجرس عن سرّ تأجيل تصوير فيلمه الجديد الذي كان من المُقرّر تصويره في الوقت الحاليّ، وذلك بسبب خضوع زوجته ميرال لعمليّة جراحيّة بالقلب.

وقال تامر هجرس: “فيلمي الجديد يدور في إطار كوميديّ وهو من إخراج وإنتاج و تأليف طاقم العمل ذاته الخاصّ ب(جوازة توكسيك) و(شوجر دادي)، وكان من المفترض تصويره بالوقت الحاليّ إلّا أنّه تمّ تأجيل التّصوير ليبدأ بشهر شباط/فبراير المُقبل، وذلك بعد الاطمئنان إلى الحالة الصّحّيّة لزوجتي ميرال واستقرارها، إذ خضعت لعمليّة جراحيّة بالقلب الأسبوع الماضي، وكنّا قد سافرنا إلى إسبانيا لإجرائها، إذ أكّد الطّبيب المٌعالج لها على حتميّة إجراء العمليّة، لأنّ لديها مشكلة بالقلب منذ الطّفولة، وهي الآن في حالة تحسّن الحمدلله”.