الحاج حسن التقى نظيره المصري وبحث معه تفعيل التنسيق على المستوى الزراعي بين البلدين

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن خلال زيارته جمهورية مصر العربية من أجل تفعيل التنسيق على المستوى الزراعي بين البلدين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقب السيد علاء فاروق، خلال اللقاء جرى البحث في سبل توطيد العلاقات المصرية اللبنانية.
وعبر الحاج حسن عن شكر اللبنانيين للجهود المصرية والدعم خلال العدوان الاسرائيلي الاخير، بدوره فاروق رحب بالوفد اللبناني واكد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والشراكة الحقيقية التي يمكن ان تبنى بين لبنان و مصر من خلال تفعيل العمل المشترك وانعكاس ذلك على العمل العربي المشترك.
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