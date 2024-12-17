شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.247 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 239.7 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق السندات/صفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.3 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 0.64 % ليصل إلى مستوى 30601.64 نقطة.كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.03 % ليصل إلى مستوى 8581.12 نقطة.وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.07 % ليصل إلى مستوى 11731.66 نقطة.