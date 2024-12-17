بلاسخارت زارت طرابلس وأكدت التزام الأمم المتحدة مواصلة دعم جهود ترسيخ أمن لبنان واستقراره

زارت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في ​لبنان​ جينين هينيس-بلاسخارت، مدينة ​طرابلس​ في شمال لبنان، والتقت في مقرّ المطرانيّة المارونيّة في طرابلس كلًّا من رئيس أساقفة أبرشيّة طرابلس المارونيّة المطران يوسف سويف، مفتي طرابلس والشّمال الشّيخ محمد إمام، متروبوليت طرابلس للرّوم الأرثوذكس المطران أفرام كيرياكوس، رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشّيخ علي محمود قدور، النّواب أشرف ريفي والياس خوري وجميل عبود؛ بالإضافة إلى مسؤولين أمنيّين.

وأوضح مكتب المنسّقة في بيان، أنّ "المجتمعين ناقشوا أهميّة صون تقليد لبنان الرّاسخ في العيش المشترك السّلمي، الّذي يُعدّ أساسيًّا لاستقرار البلاد. كما شدّدوا على ضرورة وجود دولة فاعلة وفعّالة ومُمكَّنة، تحتضن جميع مواطنيها وتوحّد صفوفهم".

ولفت إلى أنّه "فيما أقرّ الحاضرون بتأثير الأزمات السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمنيّة المتراكمة على مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك طرابلس، أكّدوا أنّ الوقت قد حان ليخطو لبنان نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث تساهم قيم التّسامح والانفتاح وتكافؤ الفرص لجميع النّاس والمجتمعات بالازدهار. كما أشاروا إلى أنّ عمليّة التّعافي الشّاملة من شأنها أن تُسهم في إعادة بناء ثقة المواطنين".

وجدّدت بلاسخارت تأكيد "استعداد الأمم المتحدة والتزامها بمواصلة دعم جميع الجهود الرّامية إلى ترسيخ أمن لبنان واستقراره، وتعزيز تعافيه على المدى الطّويل".